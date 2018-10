Läbi Mehhiko USA suunas liikuv migrandikaravan on kasvanud üle 7000 inimese suuruseks

Karavan koosneb peamiselt noortest meestest ja naistest koos lastega, kes põgenevad Kesk-Ameerika vägivalla, vaesuse ja korruptsiooni eest. Enamik inimesi on Hondurasest, aga nendega ühinesid sajad inimesed ka El Salvadoris ja Guatemalas, vahendab Associated Press.

Aastate jooksul on Mehhiko organisatsioonid korraldanud sellised karavane, et pöörata tähelepanu varjupaigataotlejate saatusele. Selleaastane karavan näib aga olevat kõigi aegade suurim. Erinevalt varasematest, mis organiseeriti peamiselt Mehhikos, algas seekordne spontaanselt Hondusases, kui umbes 160 inimest lahkus jõukude vahelise vägivalla käes vaevlevast San Pedro Sula linnast.

Karavan kasvas Guatemala piirile jõudes enam kui 1600-pealiseks ja selle kasvule aitasid kaasa suust suhu levivad teated, meediakajastus ja isegi USA presidendi Donald Trumpi vihased säutsud Twitteris.

Läbi Mehhiko liikumise käigus on karavaniga ühinenud üha rohkem migrante, kes usuvad, et ohtlik teekond on ohutum, kui palju inimesi on koos. Sadu Kesk-Ameerika migrante on varem röövinud Mehhiko jõugud, kes nõuavad raha, või on neid kimbutanud politsei. Migrante on ka teel tapetud.