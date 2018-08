Läätsesupp või lillkapsakokteil? Soome kaitseväe otsus pakkuda taimetoitu morjendab kaitseministrit

Kaspar Kütt toimetaja RUS

Soome kaitseväe sõdurid õppusel. Foto: Anders Wiklund/TT, TT NEWS AGENCY

Vanasõna ütleb, et armee marsib sama hästi kui on täidetud tema kõht. Soome kaitseväe otsus pakkuda sõduritele taimetoitu kahel korral nädalas on marru ajanud Soome kaitseministeri.