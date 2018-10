Läänemerel tulekahjuhäire andnud Leedu parvlaev jõudis õnnelikult Klaipėda sadamasse

„Kõik inimesed on terved, nad on parvlaeval, paanikat ei ole, kannatanuid ei ole. Toimub päästeoperatsioon,” ütles Leedu merepääste koordinatsioonikeskuse ülem Eugenijus Valikovas Leedu Delfi vahendusel.

Valikovase sõnul saatis Leedu sündmuskohale sõjaväekopteri ja sõjalaevad.

Leedu raadio teatas, et operatsioon ei ole lihtne, sest merel ennustati tormi.

Kell 21.15 teatati, et päästeoperatsioon on edukas. Pärast 21.30 saabus Regina Seaways Klaipėda sadamasse.

Intsident Saksamaalt Kielist Leetu Klaipėdasse teel olnud parvlaeval, mille pardal oli üle 300 reisija, leidis aset 110 kilomeetri kaugusel Klaipėda sadamast. Kui laeva masinaruumi tuli suitsu, lülitusid mootorid automaatselt välja.

Kell 13.40 sai Leedu merevägi teate, et rahvusvahelistes vetes, Vene majandusvööndis Kaliningradi oblasti lähistel on toimunud plahvatus Kielist Klaipedasse suundunud parvlaeva Regina Seaways pardal. Laeval on 294 reisijat ja 42 meeskonnaliiget. Kohale saadeti helikopter ja neli piirivalvelaeva, samuti viibisid läheduses Venemaa laevad. Inimelud ohus ei olnud, samuti ei leidnud kinnitust plahvatuse toimumine.

„Plahvatust ei toimunud, vaid mootoriruumis oli tunda vibratsiooni ja tekkis suits,” teatas laevafirma DFDS pressiesindaja Vaidas Klumbys Leedu Delfile.

Tulekahju lokaliseeriti, inimesed viga ei saanud.