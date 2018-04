Läänemerel kukkus alla Vene helikopter, hukkus kaks pilooti

Läänemerel kukkus alla Vene helikopter Ka-29, mille kaks meeskonnaliiget hukkusid, teatas täna Venemaa Balti laevastik.

„12. aprillil umbes kell 23.30 Moskva aja järgi kukkus Läänemere akvatooriumi kohal öiste katselendude ajal alla helikopter Ka-29. Ekipaaž, mille koosseisu kuulus helikopteri tootjaettevõtte kaks katselendurit, hukkus,” öeldakse teatas Interfaxi vahendusel.

Märgitakse, et lend toimus lihtsates ilmastikuoludes. Allakukkumiskohas toimub Balti laevastiku päästeoperatsioon.

2017. aasta novembris teatas Venemaa kaitseministeerium, et Balti laevastiku merelennuväe lennubaasis Kaliningradi oblastis võeti teeistusse moderniseeritud laevadel baseeruvate transpordi- ja lahingukopterite Ka-29 üksus. Kopterid läbisid plaanilise kapitaalremondi 150. lennuväe remonditehases, mis on osa ettevõttest Vertoljotõ Rossii.

Ka-29 on laevadel baseeruv transpordi- ja lahingukopter, mis on Ka-27 edasiarendus. See on välja töötatud Kamovi konstrueerimisbüroos 1980. aastate algul ning mõeldud merejalaväelaste laevadelt dessandile viimiseks, tuletoetuseks ja erinevate veoste transporimiseks.