Läänemerel anti Leedu lipu all sõitval reisilaeval tulekahjuhäire, 335 inimest ootab pardal päästmist

Kell 13.40 sai Leedu merevägi teate, et rahvusvahelistes vetes, Vene majandusvööndis Kaliningradi oblasti lähistel on toimunud plahvatus Kielist Klaipedasse suundunud parvlaeva Regina Seaways pardal. Laeval on 294 reisijat ja 42 meeskonnaliiget. Kohale on saadetud helikopter ja neli piirivalvelaeva, samuti viibivad läheduses Venemaa laevad. Inimelud ohus ei ole, samuti pole kinnitust leidnud plahvatuse toimumine.

„Plahvatust ei toimunud, vaid mootoriruumis oli tunda vibratsiooni ja tekkis suits,” teatas laevafirma DFDS pressiesindaja Vaidas Klumbys Leedu Delfile.

Praeguseks on tulekahju lokaliseeritud, inimesed pole viga saanud. "Kõigi tervis on korras ja laeval ei ole paanikat ega vigastatuid," ütles Leedu merepäästekeskuse juht Eugenijus Valikovas BNS-ile. "Päästeoperatsioon käib."

laeva marsruut ekraani kuvatõmmis

Kella 16.30 paiku teatas Leedu Delfi, et reisijate ja meeskonna laevalt evakueerimise küsimus pole veel lahendatud. "Puksiirimine võtab aega, kuni ööpäev," hindas olukorda laevafirma pressiesindaja Vaidas Klumbys. "Niikaua ei ole reisijaid laeval hoida mõistlik. Aga ka evakueerimine pole lihtne, sest selleks on vaja sobivaid aluseid ja ka ilmaolud on kehvad." Praeguse plaani järgi peaksid Leedu piirivalve alused hakkama laevalviibijaid peale võtma alates kella 18-st.