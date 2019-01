Kyodo: Jaapani peaminister on valmis Venemaaga rahulepingu sõlmima, kui saab tagatise osa Kuriili saarte üleandmise kohta

Kyodo märgib, et plaan näeb ette Šikotani ja Habomai saarte üleandmist Jaapanile de facto. Abe administratsiooni hinnangul on Iturupi ja Kunaširi saare üleandmine praegu ebarealistlik, vahendab TASS.

Jaapani pool leiab Kyodo teatel, et Šikotani, Iturupi, Kunaširi ja Habomai saarte üleandmise nõudmise jätkamine viib läbirääkimised ummikusse. Alus Šikotani ja Habomai saarte üleandmiseks on Jaapani poole hinnangul olemas ja selleks võib olla 1956. aasta Nõukogude-Jaapani ühisdeklaratsioon. Et see plaan võib aga esile kutsuda kriitika, sest näeb ette, et Jaapan loobub pretendeerimast Iturupile ja Kunaširile, kavatseb Abe hoolikalt jälgida Jaapani avaliku arvamuse arengut selles küsimuses.

Kyodo teatel suhtub Abe pessimistlikult kolmandasse varem kaalutud varianti – Šikotani ja Habomai saarte üleandmisesse ja läbirääkimiste jätkamisse kahe ülejäänud saare üle.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles täna, et mingeid konkreetseid plaane Kuriili saarte probleemi lahendamiseks praegu ei ole ja läbirääkimised on algstaadiumis.

Abe saabub täna ametlikult visiidile Venemaale, kus peab läbirääkimisi president Vladimir Putiniga.