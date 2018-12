Kuumalaine ründab Austraaliat: nii sooja suve algust pole olnud veerand sajandit

Melbourne'is on täna oodata 38-kraadist kuumust (14 kraadi üle keskmise), mõnes piirkonnas koguni 42-kraadist.

Adelaide'is registreeriti eile 40-kraadine õhutemperatuur, täna on oodata 38 kraadi. Juba kohaliku aja järgi kell 7 hommikul oli 30 kraadi käes.

Võimud teavitavad inimesi palavaga arvestama ja mitmel pool kehtib tuletegemise keeld, sh Victoria osariigis (Mallee, Wimmera, Northern Country).

Kuumalainet põhjustavad põhjatuuled, mis kõrbetest kuiva kuumust kirde poole inimasulatesse liigutavad.

An overnight minimum of 26.1°C degrees in #Melbourne recorded 12:05am.😓 Last time we sweltered through a warmer night was 29th January this year (27.8°C ). The previous warmer night this early in summer was 26.6°C at the old city site on 07/12/1994. https://t.co/NzSOfF0Gvg pic.twitter.com/nLivpXnhY1

— Bureau of Meteorology, Victoria (@BOM_Vic) December 6, 2018