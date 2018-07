Kuumalaine on Kanadas nõudnud 18 inimelu

Kanadas möllanud kuumalaine on Quebeci provintsis nõudnud juba vähemalt 18 inimelu ning temperatuur ähvardab tõusta.

Suurimad kaotused on olnud Montreali linnas, kus kolmapäevaks oli surnud 12 inimest. Kuumalaine algas eelmisel reedel ning on suurim, mis Quebeci provintsi mitme aastakümne jooksul tabanud on.

Montreali tervishoiuosakonna arsti David Kaiseri sõnul elas enamik surnutest üksinda ning neil puudusid kliimaseadmed.

Linnapea Valérie Plante kinnitas pressikonverentsil, et linn teeb kõike, et olukorda parandada. Linn on avanud basseinid ja konditsioneerimisega alad, jagab elanikele vett ja hoiab silma peal vanematel kodanikel. Plante’i sõnul on päästeteenistus külastanud üle 15 000 inimese, et nende heaolu kindlaks teha.

Montreali kohalik kiirabiteenistus Urgences-Santé on öelnud, et nad on saanud üle 1200 kõne päevas alates kuumalaine algusest. See on 30 protsenti rohkem, kui kiirabiteenistus saab töökamatel päevadel.

Kiirabi on niivõrd ülekoormatud, et soovitavad inimestel oma lähedastelt abi otsida, kui nende elu ei ole ohus. „Urgences-Santé on oma võimete piirideni jõudnud ja me vajame nüüd oma elanike abi, et saaksime kõikidele kvaliteetset abi pakkuda,“ ütles kiirabiteenistuse president Nicola D’Ulisse CBC Newsile.