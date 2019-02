Kuubale kukkus tõenäoliselt meteoriit

Tunnistajate sõnul plahvatas metoriit Kuuba saare lääneosas asuva Viñalesi linna lähedal: nende sõnul oli selle langemise ajal kuulda vähemalt kaht tugevat pauku ja taevasse jäi maha tohutu suitsuvihk. Hiljem leiti linna lähedalt väikeste kivide näol ka jälgi võimalikust meteoriidist, vahendab uudistekanal ABC.

Havana keeldub esialgu toimunut kommeteerimast.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 1, 2019