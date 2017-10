Kuuba uurijad nimetasid väidetavaid helirünnakuid USA diplomaatide vastu Havannas ulmeks

Kuuba ametnikud, kes uurivad USA kaebusi rünnakute kohta diplomaatide vastu Havannas, teatasid, et akustilised rünnakud on „ulme”, ning süüdistasid Washingtoni laimus.

USA president Donald Trump ütles eelmisel nädalal, et usub, et Havanna on vastutav 24 diplomaadile kannatuste tekitamise eest. Washington saatis välja 15 Kuuba diplomaati ja kutsus varem oktoobris Havannast tagasi üle poole USA diplomaatilisest personalist, vahendab Reuters.

Kuuba nimetas väljasaatmist õigustamatuks ja süüdistas USA-d ebapiisavas koostöös.

Pühapäeval antud intervjuus paljastasid kolm Kuuba siseministeeriumi ametnikku ja arst, kes asja uurimist juhivad, rohkem üksikasju.

Kuuba pani akustiliste rünnakute juhtumeid pärast nendest teada saamist veebruaris uurima umbes 2000 julgeolekuametnikku ja eksperti alates kriminoloogidest kuni audioloogide ja matemaatikuteni, teatasid uurijad.

Uuringud ei ole lõppenud, kuid seni ei ole suudetud paljastada mingeid tõendeid, mis kinnitaksid rünnakusüüdistusi. USA väitel on rünnakud tekitanud diplomaatilisel personalil Kuubas viibimise ajal kuulmise kadu, peapööritust, väsimust ja tunnetuslikke probleeme.

„See on USA laim,” ütles diplomaatide julgeoleku eest vastutav Kuuba kolonel Ramiro Ramírez.

Washingtoni ametnikud on pidanud võimalikuks, et diplomaatide vastu on kasutatud helirelvi, on teatanud USA meedia. Kuuba uurijad aga eitasid, et selliseid relvi on võinud kasutada isegi kolmandad osapooled, ilma et nad oleksid mõjutanud teiste inimeste tervist või äratanud tähelepanu.

„See on võimatu. Me räägime ulmest,” ütles Kuuba siseministeeriumi kriminaaljuurdlusüksuse ekspert, kolonelleitnant José Alazo. „Tehnilisest vaatepunktist ei ole see väide vettpidav.”

Uurijad ütlesid, et USA andis neile 14 salvestust helist, mida ohvrid väidetavalt rünnakute ajal kuulsid ja näiteks mobiiltelefonidega salvestasid.

Need salvestused ei sisaldanud aga kuubalaste sõnul midagi, mis võiks inimese tervist kahjustada. Helid kujutasid endast tavalisi linnahääli, nagu liiklus, sammud ja inimhääled.

Kuuba uurijate sõnul peab kuuldav heli olema väga vali, üle 80 detsibilli, võrreldav lennukimootori häälega, et sellel oleks mõju tervisele. Heli kuulsid aga ainult ohvrid, mitte nende perekonnaliikmed samas majas ega naabrid.

„Me küsitlesime enam kui 300 inimest naabruses, me andsime enam kui 30-le ka meditsiinilise hinnangu ja keegi ei kuulnud neid asju,” ütles Alazo.

Isegi kui USA diplomaatide teated valju hääle kohta olid eksitavad ja rünnakute allikas oli infra- või ultraheli ning seetõttu inimkõrvale kuuldamatu, oleks raske seletada, kuidas see jäi märkamatuks, teatasid Kuuba uurijad.

„Oleks vaja allikat, mida oleks näha satelliidilt, see oleks tohutu,” ütles kõrva-, nina- ja kurguspetsialist dr Manuel Villar.

Lõpuks oli vaid kahel või kolmel väidetaval ohvril USA antud informatsiooni järgi kuulmisprobleeme, samas kui helirünnak põhjustaks neid kõigil, teatas Villar.