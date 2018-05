Kuuba lennukatastroofi ohvrite arv kasvas 111-ni, Mehhiko peatas 39-aastase lennuki omanikfirma tegevuse

Kuuba ühe rängima lennukatastroofi ohvrite arv kasvas eile 111-ni ning Mehhiko peatas ettevõtte tegevuse, mis rentis 39 aastat vana Boeing 737 Kuuba rahvuslikule lennukompaniile.

23-aastane Kuuba tudeng Grettel Landrove, kes armastas flamencot, suri Havanna haiglas rasketesse vigastustesse, teatas Kuuba riiklik meedia, vahendab Reuters.

Kaks kuubalannat on endiselt põletuste ja muude vigastustega kriitilises seisundis haiglas ja neil on komplikatsioonide oht, teatas meedia.

Lennuk kukkus alla veidi pärast õhkutõusmist Havannast reedel. Lennuk pidi lendama Kuuba idaossa Holguíni.

Õnnetuses hukkus sada kuubalast, seitse mehhiklast, kaks argentiinlast ning kaks inimest Lääne-Saharast.

Boeing 737 oli toodetud 1979. aastal ning selle oli Kuuba rahvuslikule lennuettevõttele Cubana rentinud vähetuntud Mehhiko ettevõte Damojh.

Mehhiko tsiviillennunduse järelevalveorgan teatas eile, et on ajutiselt peatanud Damojhi tegevuse. Varem on ettevõtte tegevus peatatud kahel korral.

Reedene õnnetus oli Kuuba rängim pärast Nõukogude päritolu Il-62M-i allakukkumist Havannas 1989. aastal, kui lennukis hukkus 126 ja maa peal 14 inimest.