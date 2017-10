Kuuba: jutt „akustilise relva“ kasutamist on ameeriklaste luul

Kuuba välisminister Bruno Rodriguez ütles, et Ameerika Ühendriikide süüdistus, et nende diplomaate rünnati saareriigi võimude poolt akustilise relvaga, on poliitiline manipulatsioon.

Rodriguez lükkas süüdistuse ühemõtteliselt tagasi, öeldes, et see on ameeriklaste täielik väljamõeldis, mille eesmärk on õõnestada kahe riigi vahelist läbisaamist, mis oli hakanud oluliselt paranema enne vabariiklasest president Donald Trumpi ametisse astumist, vahendab uudisteagentuur AP.

„Helirünnakud, nagu neid nimetatakse, on täielik väljamõeldis,“ ütles Rodriguez visiidil Washingtoni. „Antud valeväidete valguses on samas aset leidnud kahe riigi suhete äärmiselt tõsine halvenemine.“

Kuigi ametlikult ameeriklased Kuubat ei süüdista, on president Trump öelnud, et Kuuba on vastutav.„Ma usun, et see on väga ebatavaline rünnak, kuid ma usun, et Kuuba on vastutav. Jah,“ vastas ta eelmisel nädalal ajakirjaniku küsimusele rünnakute võimaliku päritolu kohta, täpsustamata, mil moel Havanna vastutav on.

Juba mullu aset leidnud „akustilistes rünnakutes“ sai ameeriklaste väitel vigastada 22 diplomaati.