Küsitlus: Saksamaa parempopulistliku erakonna AfD toetus langes viimase 14 kuu madalaimale tasemele

Saksamaa parempopulistlik erakond Alternative für Deutschland (AfD) on toetust kaotamas. Kui sel pühapäeval toimuksid Bundestagi valimised, saaks AfD ainult 8,5 protsenti häältest, selgub ajalehe Frankfurter Allgemeine Zeitung tellitud küsitlusest. Tegemist on väikseima toetusega pärast 2015. aasta detsembri algust.

Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) jääb napilt maha Kristlik-Demokraatlikust Liidust (CDU), kuid võtab järele. SPD-d toetab 30,5 protsenti küsitletuist (jaanuari lõpus vaid 23 protsenti) ja CDU-d 33 protsenti (jaanuari lõpus 36 protsenti). Rohelisi ja vasakparteid (Die Linke) toetab mõlemat kaheksa protsenti vastanutest. Vaba Demokraatlik Partei (FDP) kogus seitsmeprotsendise toetuse. 1.-15. veebruaril küsitleti 1542 inimest, teatab Frankfurter Allgemeine Zeitung.

SPD sai küsitluste järgi suure taganttõuke Euroopa Parlamendi endise presidendi Martin Schulzi kinnitamisega liidukantslerikandidaadiks.

AfD on aga pärast oma Tüüringi osakonna juhi Björn Höcke skandaalset esinemist Dresdenis mitmeid suurtoetajaid kaotanud, teatab ajaleht Lausitzer Rundschau. „Kokku maksab see üritus meile kaugelt üle 100 000 euro,“ teatas AfD Saksimaa osakonna peasekretär Uwe Wurlitzer teisipäeval pärast kogunemist Oschatzis, kus Höcke ülesastumist Dresdenis arutati. See summa on nüüd parlamendivalimiste kampaaniast puudu.

Teadete kohaselt kritiseeris Wurlitzer Höcket parteiüritusel teravalt. „On kohutav, et Björn räägib meie tuhandeaastases ajaloos alati ainult nende 12 aasta teemal,“ olevat Wurlitzer öelnud, viidates natsionaalsotsialistide valitsemisajale Saksamaal. Wurlitzer kardab ka valijate häälte kadu läänepoolsetes liidumaades.

„Meie, sakslased, niisiis meie rahvas, oleme ainus rahvas maailmas, kes on paigutanud oma pealinna südamesse häbi mälestusmärgi,“ ütles Höcke jaanuaris ilmselt holokausti mälestusmärgile Berliinis viidates. Höcke sõnavõtt kutsus esile vihaseid reaktsioone, mida ta hiljem nimetas „pahatahtlikeks ja teadlikult laimavateks tõlgendusteks“.