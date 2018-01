Küsitlus: presidendivalimistel osaleda kavatsevatest venemaalastest toetab Putinit 81%

Ülevenemaalise Avaliku Arvamuse Uuringute Keskuse (VTsIOM) viimase küsitluse järgi kaldub üle 80 protsendi venemaalastest, kes kavatsevad märtsis presidendivalimistest osa võtta, hääletama Vladimir Putini poolt, teatas VTsIOM-i juht Valeri Fjodorov.

„Me esitleme veel üht reitingut – see on kandidaatide reiting, mis on võetud ainult valijate sellest osast, kes ütlesid, et võtavad kindlasti osa. Ma tuletan meelde, et selliseid on meil seni 67 protsenti – just neid 67 protsenti võtsime me sajana ja küsisime: „Aga kelle poolt teie hääletate?” rääkis Fjodorov pressikonverentsil Moskvas, vahendab Interfax.

Selle küsitluse tulemusena selgus, et mobiliseeritud valijaskonnast kavatseb Putini poolt hääletada 81,1 protsenti, teatas Fjodorov.

Teisel kohal on VTsIOM-i küsitluse järgi kommunistliku partei kandidaat Pavel Grudinin (7,6 protsenti) ja kolmandal LDPR-i esimees Vladimir Žirinovski (4,2 protsenti).

Näiteks Ksenia Sobtšakki toetab selle küsitluse järgi 0,7 protsenti valijatest.