Küsitlus: Prantsuse presidendivalimiste teine debatt kahandas Macroni ja Le Peni toetust

Uuringufirma Elabe kolmapäeval avaldatud küsitluse järgi on esimese vooru kaks favoriiti endiselt Rahvusrinde kandidaat Marine Le Pen ja partei En Marche! kandidaat Emmanuel Macron, kuigi mõlema toetus märtsi lõpuga võrreldes pisut kahanes. Küsitluse järgi toetaks avavoorus mõlemat kandidaati 23,5% valijatest. Fillon on 19%-se toetusega kolmas. Mélenchon, keda märtsi keskpaigas toetas vaid 10%-12% valijatest, sai uue uuringu järgi 17% küsitletute toetuse.

Elabe debatijärgne kiirküsitlus näitas, et vaatajad pidasid üheteistkümne kandidaadiga debatis kõige veenvamaks Mélenchoni esinemist, järgnesid Macron, Fillon ja Le Pen.

French polls fluid again @elabe_fr Macron down, tied w Le Pen. Gap btween Fillon & leaders is smallest since mid-Feb, Melenchon on his heels pic.twitter.com/nbVdnFyvOt