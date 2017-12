Küsitlus: NATO-sse astumist toetab vaid 19% soomlastest, pooled ei taha sinna ka siis, kui Rootsi liituks

Soomlaste toetus NATO-sse astumisele on jätkanud viimaste aastate kerget langust, selgub rahvusringhäälingu Yle Taloustutkimuselt tellitud küsitlusest. NATO-sse astumise poolt oli nüüd 19 protsenti vastanutest.

Pärast Ukraina kriisi puhkemist 2014. aastal oli NATO liikmelisuse toetus Yle küsitluse järgi 26 protsenti ja 2015. aastal 22 protsenti, vahendab Yle Uutiset.

Selle aasta algusega võrreldes on soomlaste toetus NATO liikmelisusele kahanenud kaks protsenti, kuigi see muutus mahub veamarginaali sisse.

NATO-sse astumise vastu oli viimase küsitluse järgi 53 protsenti vastanutest ja oma seisukohta ei osanud öelda 28 protsenti.

Toetus NATO liikmelisusele on soomlaste hulgas langenud lähedale Ukraina kriisi eelsele tasemele. 2013. aastal oli see 17 protsenti.

Küsitlusest selgub ka, et inimeste arvates ei peaks Soome NATO asjus käima käsikäes Rootsiga.

Pooled vastanutest on seda meelt, et ka juhul kui Rootsi taotleb NATO liikmelisust, et peaks Soome sama tegema. 30 protsenti leiab, et Rootsi eeskuju peaks selles asjas järgima.

NATO liikmelisuse üle referendumi korraldamise toetajate osakaal kahaneb, kuid on endiselt 54 protsenti.