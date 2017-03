Küsitlus: Macron tõusis Prantsuse presidendivalimistel favoriidiks, Le Pen on teine, Fillon kaugel taga

Uuringufirma Odoxa avaldas reedel küsitluse, mille järgi hääletaks 27% Prantsusmaa valijatest presidendivalimiste avavoorus Emmanuel Macroni poolt.

Edasi pääseks ka avavooru varasem favoriit, Rahvusrinde kandidaat Marine Le Pen, keda toetas 25,5% vastanuist.

🚨 SONDAGE #Odoxa Emmanuel Macron en tête au 1er tour avec 27% des voix 👍 pic.twitter.com/Bl1gpA5UO7 — Jeunes avec Macron (@JeunesMacron) March 3, 2017

Uuringutulemus pole aga Macronile üleni positiivne. Küsitlus näitas, et kui vabariiklaste partei korruptsiooniskandaali mässitud kandidaat François Fillon loobuks ning tema asemel kandideeriks partei eelvalimistel teiseks jäänud Alain Juppé, oleks hoopis too kõige populaarsem kandidaat. Juppé meeskond teatas reedel, et kui Fillon loobub, oleks nende ülemus kandideerimiseks valmis.

Re-boom! Le Pen would not make it to the 2nd round run-off if Juppé replaced Fillon, #Odoxa poll shows pic.twitter.com/vINYtDPLuk — Michel Rose (@MichelReuters) March 3, 2017

Valimised toimuvad 23. aprillil. Kui ühelgi kandidaadil ei õnnestu saada enam kui poolte valijate toetust, toimub 7. mail teine valimisvoor, kus osaleb kaks enim hääli saanud kandidaati.