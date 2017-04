Küsitlus: kolmandik venemaalastest peab võimalikuks sõda Venemaa ja USA vahel

Ülevenemaalise avaliku arvamuse uuringute keskuse (VTsIOM) küsitluse järgi ei välistanud 30 protsenti vastanutest sõjalist kokkupõrget Venemaa ja USA vahel. Võimatuks pidas seda 63 protsenti vastanutest.

Vähetõenäoliseks peab sõjalist kokkupõrget kahe riigi vahel 16 protsenti vastanutest. 14 protsenti leiab, et sõda juba käib ning 16 protsenti arvab, et see võib alata lähimal ajal, vahendab RIA Novosti.

USA president Donald Trump kaotab küsitluse järgi venelaste usaldust. Iga viies vastanu on jõudnud Trumpis pettuda. Trumpi usaldab kolmandiks vastanutest.

Vene-USA suhteid hindas negatiivselt 82 protsenti vastanutest. Neid nimetati pingelisteks, jahedateks või vaenulikeks. Kolmandik küsitletuist loodab suhete paranemisele lähimal ajal.