Küsitlus: kaks kolmandikku venemaalastest asetab vastutuse riigi probleemide eest Putinile

Politoloog Boriss Makarenko ütles, et andmed presidendi vastutuse kohta on alati olnud kaudsed näitajad selle kohta, millisel määral võimud rahvast ärritavad, ja annavad tunnistust sellest, et elanikkond ei võta võime enam valemi „tsaar on hea, bojaarid on halvad” järgi. Paljuski on see seotud sellega, et alates 2014. aastast elanikkonna elatustase enam ei tõuse, ning pärast Krimmi hõivamise eufooriat on sanktsioonid ja rubla kursi langus sotsiaal- ja majanduspoliitika heakskiidu näitajaid langetanud. Alguses ei seostanud rahvas seda presidendi tegevusega, aga olukorda muutis pensionireform.

Varem viis Levada keskus läbi küsitluse, mille tulemustest selgus, et Putini tegevust presidendina ei kiida heaks 33 protsenti vastanutest ja kiidab heaks 67 protsenti. See on kõrgeim negatiivne näitaja alates 2014. aasta jaanuarist. Lisaks sellele on 41 protsenti vastanutest veendunud, et riik liigub praegu Putini juhtimisel ebaõiges suunas.