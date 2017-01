Küsitlus: enamik rootslasi ei usu, et riik suudaks end praegu kaitsta, NATO toetajate hulk on tõusuteel

Ajalehe Dagens Nyheter ja uuringufirma Ipsos küsitluse järgi on koguni kaks kolmandikku rootslastest arvamusel, et riik ei ole võimeline oma piire kaitsma.

Vaid 10% vastanuist on täiesti kindel, et Rootsi suudab end rünnaku vastu kaitsta.

36% küsitlutest toetas NATO-ga liitumist, NATO-ga liitumise kindlate vastaste hulk on 40%. Aasta tagasi tehtud küsitluses oli liitumisvastaseid aga 50%.

NATO kui sellise olemasolusse suhtus positiivselt 43% vastanuist. Allianssi pidas negatiivseks nähtuseks vaid 11% küsitlutest ja 17% usub, et Rootsi julgeolek NATO-ga liitudes halveneks. Neid, kes arvavad, et olukord NATO-ga ühinedes paraneks, on kaks korda rohkem.

Enamik vastanutest ehk 55% peab vajalikuks kaitsekulutuste suurendamist. Vaid 8% usub, et kaitsekulutusi tuleb hoopis kärpida.

Kõige suurem on kaitsekulutuste tõstmise pooldajate hulk parempoolse valimisliidu Allianss toetajate seas, kellest oli väitega kindlasti nõus 63%. Sotsiaaldemokraatidest arvab sama 49%, mida on siiski rohkem kui seniste kaitsekulutuste taseme jätkamise pooldajaid (35%). Roheliste valijate seas andis küsitlus kummalegi vaatenurgale toetuseks 38%.

39% vastanutest peab Venemaad Rootsile ohtlikuks. Neid, kes on vastupidisel arvamusel, on 25%.

Ipsose analüütik David Ahlin tõdes, et uuring näitab rootslaste erakordselt madalat usku riigi kaitsevõimesse. „Kõige põnevam on see, et seitse inimest kümnest suhtub NATO-sse positiivselt või neutraalselt,“ ütles Ahlin. „Samas arvas ainult kolm inimest kümnest, et liitumine parandaks Rootsi julgeolekut.“