Küsitlus: AfD toetus on Saksamaal viimase aasta madalaim

2017. aasta Bundestagi valimiste ajal oli AfD toetus 12,6 protsenti. 2018. aasta septembris toetas AfD-d 16 protsenti küsitletutest, vahendab Die Welt.

Toetust on kaotanud ka sotsiaaldemokraadid (SPD), kelle poolt on praegu 14 protsenti küsitletutest. 2017. aastal toetas SPD-d 20,5 protsenti valijatest.

Võitjad on rohelised, kelle toetus on kasvanud 20 protsendini (2017. aastal 8,9 protsenti). Ka vasakpoolsete toetus on suurenenud 9,2 protsendini.

Unioonierakondade (Kristlik Demokraatliku Liidu ja Kristlik Sotsiaalse Liidu) toetus on 32 protsenti (2017. aastal 32,9 protsenti). Vaba Demokraatlikku Parteid (FDP) toetab üheksa protsenti ja ülejäänud erakondi viis protsenti küsitletutest.

24 protsenti Saksamaa valimisõiguslikest kodanikest ei oska praegu oma eelistust öelda või ei kavatse valima minna.