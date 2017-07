Küsitlus: 70 protsenti ameeriklastest peab Trumpi käitumist ebapresidendilikuks

Foto: Carolyn Kaster, AP

Ameeriklased ei kiida sugugi heaks president Donald Trumpi isiklikku käitumist ja eriti ärritav on tema Twitteris sõnavõtmise harjumus. 70 protsenti küsitletutest leiab, et Trump on alates ametisse astumisest käitunud ebapresidendilikult, 68 protsenti ei pea teda positiivseks rollimudeliks ning 67 protsenti ei kiida heaks tema säutse.