Kurioosum: jäljetult kadunud USA lennuväekapten elas 35 aastat valenime all ja leiti nüüd lõpuks üles

Californias arreteeriti kolmapäeval pettuses kahtlustatuna eakas mees, kes osutus 1983. aastal deserteerunud sõjaväelaseks.

Lennuväekapten William Howard Hughes Jr võttis pärast kahenädalast puhkust Euroopas oma kontolt 28 000 dollarit, jättis ametipostile ilmumata ja kadus jäljetult. Pärast vahistamist ütles ta uurijatele, et õhujõududes töötamine tekitas temas depressiooni ja ta otsustas seetõttu omavoliliselt lahkuda. Kogu edasise aja elas ta valenime all Californias.

Hughesile esitati esialgu süüdistus deserteerimises ja ta viibib Travise lennuväebaasis vahi all. Enne deserteerimist töötas ta NATO kontrolli-, juhtimis- ja andmejälgimissüsteemidega seotud planeerimise ja analüüsi alal, kasutades töös salajast infot. Uurijate sõnul pole esialgu alust arvata, et desertöör oleks teinud koostööd Nõukogude Liiduga, samuti puudub info, et ta oleks salajasi andmeid lekitanud.