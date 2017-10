Kurdid pakkusid Iraagile iseseisvusreferendumi külmutamist läbirääkimisteks

Iraagi Kurdistani regionaalvalitsus pakkus täna iseseisvusreferendumi tulemuste ootele jätmist osana jõupingutustest sõjalise vastasseisu lõpetamiseks Iraagi vägedega ja kriisi lahendamiseks dialoogi kaudu.

„Sõdimine kahe poole vahel ei anna võitu kummalegi, see viib riigi täieliku hävinguni,” teatas Kurdistani regionaalvalitsus oma avalduses, vahendab Reuters.

„Me teeme valitsusele ning Iraagi ja rahvusvahelisele avalikule arvamusele järgmise ettepaneku: 1 – kohene relvarahu (..) 2 – referendumi tulemuste külmutamine (..) 3 – avatud dialoogi alustamine föderaalvalitsusega Iraagi põhiseaduse alusel,” öeldakse avalduses.

Iraagi valitsus on pärast territooriumide kurdidelt tagasivõtmise kampaania alustamist eelmisel nädalal muutnud jõudude tasakaalu riigi põhjaosas. Kurdidel on autonoomne regioon kolmes põhjaprovintsis. Enne Iraagi kampaaniat oli kurdide valduses aga suurem territoorium kui need provintsid.

Kurdid viisid 25. septembril läbi iseseisvusreferendumi, mida Bagdad nimetas ebaseaduslikuks. Bagdad võttis tagasi Kirkuki linna, naftatootmispiirkonnad selle ümber ja veel ühe territooriumi, mille kurdid olid hõivanud Islamiriigilt.

Iraagi peaminister Haider Abadi on andnud armeele käsu võtta tagasi kogu vaidlusalune territoorium ning nõudnud ka Iraagi-Türgi piiripunktide keskvalitsuse kontrolli alla võtmist. Kõik need paiknevad kurdide autonoomses regioonis.