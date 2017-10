Kuningas Felipe: Kataloonia referendumi korraldajad tegutsesid väljaspool seadust

Hispaania kuningas Felipe pahandas telepöördumises Kataloonia referendumi korraldanud kohalike poliitikutega, osundades, et nood seadsid endid seadustest kõrgemale.

Referendum, mille vääramiskatsete käigus sajad inimesed Hispaania politsei käte läbi vigastada said, oli kuninga kinnitusel kõigiti ebaseaduslik, vahendab BBC. Kuningas tõdes, et tekinud olukord on äärmiselt ohtlik kogu Hispaaniale ja kutsus rahvast üles ühtsusele.

Hispaania monarh ei tee sääraseid telepöördumisi kuigi sageli, selle toimumisest võib välja lugeda, kui tõsiseks ta praegust olukorda peab, kirjutab ajalehe El Pais võrguväljaanne. Kuningas pöördus ka otse katalaanide poole, väites, et suur hulk Kataloonia elanikke on praegu sealsete võimude tegevuse pärast väga mures. Kuningas kinnitas, et keskvõimule lojaalsed katalaanid ei ole oma mures üksi.