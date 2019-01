Kuninganna Elizabeth II manitses britte leidma kokkupuutepunkte, ilmse viitega Brexitile

Kuninganna on poliitilistes asjades riigipeana neutraalne ega väljenda tavaliselt oma seisukohti vaidlusalustes küsimustes, vahendab BBC News.

Siiski ütles ta oma kõnes Norfolkis asuva Sandringhami naiste instituudi sajanda aastapäeva tähistamisel järgmist: „Jätkuv rõhk kannatlikkusele, sõprusele, tugev keskendatus kogukonnale ning teiste vajadustega arvestamine on tänapäeval sama tähtsad, kui need olid, kui see organisatsioon kõik need aastat tagasi asutati. Loomulikult on iga põlvkond silmitsi värskete väljakutsete ja võimalustega. Kui me otsime moodsal ajastul uusi vastuseid, eelistan mina isiklikult järgi proovitud retsepte, nagu teineteisest hästi rääkimine ja erinevate seisukohtade austamine, kokkutulemine, et leida kokkupuutepunkte, ning suurema pildi mitte kunagi silmist kaotamine.”

Kuninganna sõnul on selline lähenemine ajatu ja ta soovitab seda kõigile.

Kuninganna üleskutse kokkupuutepunktide leidmiseks puudutas sama teemat, mida tema jõulupöördumine, milles ta õhutas rahvast kohtlema üksteist austusega isegi kõige sügavamate erimeelsuste korral.

Ajaloolane Lord Hennessy ütles, et kuninganna teine sekkumine kuu aja jooksul tähendab, et see asi on „tohutu tähtsusega”.

„See on põhiseaduslikult laitmatu, nagu ta alati on, sest tema sekkumine on käitumist puudutav, mitte poliitiline. Jutt käib viisakusest ja tsiviliseeritusest, mitte poliitikast,” ütles Lord Hennessy.