Kümneaastane poiss vägistas Saksamaal ea- ja sookaaslase

„Vägivald on sageli märk enesekontrolli puudumisest. See ilmneb eelkõige siis, kui lapsed on hooletusse jäetud. Seda võib juhtuda nii sisserändetaustaga kui ka ilma selleta peredes, nii haritud kui ka harimata peredes. Otsustav on, kas laps õpib empaatiat," ütles Siebert.