Kullerifirma laos Texases plahvatas pakk, mis oli teel Austinisse, kus varem on lõhkenud 4 pakipommi

Kullerifirma FedEx laos USA Texase osariigis plahvatas kohaliku aja järgi öösel pakk, mis arvatakse olevat olnud teel osariigi pealinna Austinisse, kus on varem lühikese aja jooksul plahvatanud neli pakipommi.

Plahvatus leidis aset San Antoniost kirdes asuvas Schertzis FedExi laos kohaliku aja järgi kell üks öösel, teatas Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) eriagent Michelle Lee, vahendab Washington Post.

Esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud.

Õiguskaitseorganite allika teatel uurib politsei, kas plahvatus oli seotud varasema nelja plahvatusega Austinis.

Võimud usuvad, et plahvatused Austinis on oskusliku „saripommitaja” kätetöö. Lõhkekehad on muutunud üha keerulisemaks.

Plahvatusi ei ole suudetud ühegi isiku ega organisatsiooniga seostada.

Loe veel

Neljas plahvatus Austinis, milles said pühapäeva õhtul viga kaks elamupiirkonnas jalutanud meest, märkis eskalatsiooni nii taktika kui ka pommipanija(te) üles näidatud oskuste poolest, teatas politsei. Kolm varasemat lõhkekeha olid peidetud elamupiirkondades inimeste koduukse taha viidud pakkidesse. Neljas lõhkekeha oli aga kinnitatud kinnisvara müügisildi külge tänava ääres ning oli ühendatud püünisnööriga, olles seega keerulisem ja oskuslikumalt ehitatud, teatas Austini ajutine politseiülem Brian Manley.