Küberturbefirma Kaspersky: Põhja-Korea häkkerid ründavad maailma panku, sihtmärkide nimekirjas on ka Eesti Pank

Vene viirusetõrjefirma Kaspersky tutvustas esmaspäeval raportit, mille järgi on Põhja-Korea häkkerid hiljuti rünnanud 18 riigi panku, teatab CNN.

Lisaks avaldas Kaspersky nimekirja häkkerite teistest sihtmärkidest, kuhu kuulub ka Eesti Pank.

Varasemast on teada, et Põhja-Korea häkkimisoperatsiooniga koodnimega „Laatsarus“ on rünnatud Bangladeshi, Ecuadori, Filipiinide ja Vietnami finantsasutusi. Kaspersky teatas nüüd, et samad häkkerid on rünnanud ka panku Costa Ricas, Etioopias, Gabonis, Indias, Indoneesias, Iraagis, Keenias, Malaisias, Nigeerias, Taiwanil, Tais, Uruguais ja Poolas. Mõnel juhul õnnestus häkkeritel ka nendest pankadest raha varastada. Näiteks kaotas Bangladeshi riik mulluse rünnakuga miljoneid dollareid. Eksperdid usuvad, et saadud rahaga toetatakse riigi tuuma- ja raketitehnoloogia arendamist.

Poola finantsinspektsiooni veebilehele smugeldatud pahavara analüüsides leidsid Kaspersky uurijad, et pahavara oli mõeldud nakatama vaid teatud IP-aadresse, mille kasutajad veebilehte külastasid. 150 IP-aadressi seas on ka Eesti Panga oma, samuti näiteks Brasiilia, Tšiili, Mehhiko ja Venezuela keskpankade ja Maailmapanga aadressid.