KRONOLOOGILINE ÜLEVAADE | Mis juhtus Rootsi ajakirjaniku Kim Walliga uppunud Taani allveelaeval?

Kuigi Taani leiutaja allveelaeval hukkunud Rootsi ajakirjaniku Kim Walli surma asjaolud pole veel selgunud, usub politsei nüüd, et leiutaja Peter Madsen põhjustas 10. augustil naise surma, lõikas laiba tükkideks, viskas need merre ja uputas ka oma laeva.

Kolmapäeval sai paika mõistatuse seni olulisem osa: DNA-analüüs näitas, et kaks päeva varem Kopenhaageni rannikult leitud pea ja jäsemeteta torso kuulub tõesti Wallile. Politsei sõnul pole tükeldamine olnud õnnetuse tulemus, vaid seda on tehtud sihilikult ja lõikeriistade abil. Ainus võimalik kahtlusalune paistab olevat Madsen, kelle senise seletuse järgi hukkus naine laeval toimunud õnnetuses ja „maeti“ seejärel merre. Võtame loo olulisemad detailid kokku, nii palju, kui neid seni teada on.

10. august: Wall astub neljapäeval kell 19 Madseni laevale UC3 Nautilus, arvatavasti selleks, et Madsenist kõneleva persooniloo jaoks materjali leida. Laeva pardal lahkudes tehakse neist mõned fotod, mis jäävad Wallile ilmselt viimasteks. Südaöö paiku märgatakse alust möödasõitvatelt reisilaevadelt.



Viimane foto Nautilusest enne uppumist Foto: Reuters

11. august: Ööl vastu reedet, kell 02.30 teatab Walli elukaaslane politseile, et naine on koos laevaga kadunud, algavad otsingud. Kell 10.14 märkab mööduv alus Nautilust Køge lahes, Madsen teatab talle raadio teel, et on teel Kopenhaagenisse, kuid laevaga olevat tehnilised probleemid. Enne kella 11 läheb Nautilus põhja ja mööduv jaht võtab Madseni pardale.

Maale saabudes ütleb Madsen teleuudistele, et laev uppus umbes 30 sekundiga. Mehe sõnul tõi ta Walli maale tagasi juba eelmisel õhtul kell 22.30 ühe restorani juures, ligikaudu samas kohas, kus ta ajakirjaniku peale võttis. Õhtul teatab politsei, et Madsenile esitatakse kahtlustus Walli surma põhjustamises „neljapäeva õhtul, teadmata viisil ja teadmata kohas.“

Peter Madsen annab 11. augustil politseile ütlusi Foto: AFP

12. august: Madsen tunnistab, et Wall hukkus laeva pardal toimunud õnnetuses (seda infot ei avaldata enne 21. augustit) ja ta olevat matnud laiba merre.

13. august: Allveelaev tuuakse merepõhjast maale, surnukeha ei leita.

14. august: Politsei teatab, et allveelaev uputati sihilikult.

#IWMFfellow Kim Wall is still missing. Please share her story & contact Swedish or Danish authorities w/ any information! pic.twitter.com/UgHcHLbV40 — IWMF (@IWMF) August 17, 2017

21. august: Juhuslik jalutaja leiab Kopenhaageni rannas meres ulpimas naise torso.

22. august: Ekspertiis näitab, et naise keha, pea ja jäsemed on üksteisest eraldatud lõikeriista abil ja sihilikult.

23. august: DNA-test näitab, et hukkunu on Wall. Tema pead ja jäsemeid pole leitud.