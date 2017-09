Kronoloogiline järjekord: Põhja-Korea kuus tuumakatsetust

Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap on järjekorda pannud kõik pealkirjdas alates aastast 2006, mil Põhja-Korea teavitas esmakordselt edukast tuumakatsetusest kuni tänaseni, mil toimus kuues, kõige võimsama vesinikpommi katsetamine.

2006:

9. oktoober: Põhja-Korea vahendab, et katsetasid esimest korda tuumaseadeldist.

15. oktoober: ÜRO julgeoleku nõukogu hääletab ühehäälselt relva- ja majandussanktsioonide poolt. Resolutsioon 1718 sätestab, et Pyongyang peab elimineerima kõik oma tuumarelvad, massihävitusrelvad ja ballistilised raketid.

2007:

13. veebruar: Pyongyang nõustub ühe tuumareaktori sulgemisega, kutsub rahvusvahelisi vaatlejaid ning palub vastutasuks energia loovutamist.

2. september: Pärast Genfis peetud kahepoolseid kõnelusi lubab Põhja-Korea aasta lõpuks sulgeda kõik oma tuumaasutused.

2008:

27. juuni: Põhja-Korea lõhkab Yongbyonis tuumareaktori, mis on sümboolne käik näitamaks, et riik võtab tuumaprogrammi lõpetamist tõsiselt.

26. august: Kaks kuud pärast tuumaenergiast loobumise deklaratsiooni teatab Pyongyang, et on lõpetanud oma tuumaasutuste sulgemise. Põhjuseks toob riik selle, et USA pole olnud võimeline eemaldama Põhja-Koread terroristlike riikide nimekirjast.

2009:

25. mai: Põhja-Korea lõhkab maa-aluse tuuma lõhkekeha. See on Põhja-Korea teine tuumakatsetus ning seda hinnatakse mitu korda tugevamaks kui esimest.

2010:

12. november: Põhja-Koreasse teeb visiidi USA tuumafüüsik Seigfried Hecker, kellele näidatakse riigi uraanirikastamise tehast Yongbyonis.

2012:

29. veebruar: Põhja-Korea nõustub loobuma uraani rikastamisest, samuti tuumarelvade ning pikamaa raketite katsetustest.

2013:

12. veebruar: Põhja-Korea teavitab jaanuari lõpus, et jätkab tuumakatsetustega. Põhja-Korea teeb kolmanda tuumakatsetuse.

Seismiline tegevus Jaapanis pärast Põhja-Korea raketikatsetust 12. veebruar, 2013





2016:

6. jaanuar: Põhja-Korea teeb neljanda tuumakatsetuse näitamaks vastumeelsust rahvusvahelisele hukkamõistmisele. Riiklik meedia väidab, et katsetati vesinikpommi.

9. september: Põhja-Korea teeb viienda tuumakatsetuse, et tähistada 68 aastat kommunistliku režiimi. Lõuna-Korea valitsuse hinnangul oli tuumapommil 10 tonni hävitusjõudu.

2017:

3. september: Põhja-Korea testib vesinikpommi, mis on sobilik ballistilise raketile laadima. See on kuues katsetus.