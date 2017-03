Krimmi juht Aksjonov: Venemaa vajab monarhiat

Krimmi juht Sergei Aksjonov leiab, et Venemaale on vajalik uus riigivalitsemise vorm – monarhia.

„Kui ei ole ainujuhtimist, tekib kollektiivne vastutustundetus. Seetõttu, kui riigil on välised väljakutsed, välise vastupanu kolded, on vaja võtta selles osas tarvitusele karmimaid meetmeid… Täna on Venemaal minu arvates vaja monarhiat,“ ütles Aksjonov telekanalile Pervõi Krõmski, vahendab RIA Novosti.

Aksjonov leiab sealjuures, et demokraatia kõigelubatavuse näol ei ole kasulik. Silmnähtavaks näiteks selle kohta on tema sõnul Ukraina.

„Ma leian, et selline demokraatia, sellisel näol, nagu seda esitavad lääne massiteabevahendid, ei ole meile vajalik. Meil on oma traditsioonilised õigeusklikud väärtused, vaimsus. Demokraatiat peab olema kindlaks määratud, normaalsete piirideni,“ rõhutas Aksjonov.