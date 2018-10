Krimmi juht Aksjonov: õpilane ei saanud üksi Kertšis plahvatust ja tulistamist korraldada

„Ülesanne on teha kindlaks, kes ta selleks kuriteoks ette valmistas. Siin tegutses ta üksi. See on selge, kindlaks tehtud. Aga ettevalmistavaid toiminguid see närukael minu ja kolleegide arvates läbi viia ei suutnud,” ütles Aksjonov täna Kertšis ajakirjanikele, vahendab Interfax.

18-aastane Vladislav Rosljakov korraldas eile kolledžis plahvatuse ja tulistamise, mille tagajärjel hukkus vähemalt 21 inimest, kelle hulgas on ka ta ise. Viga sai üle 40 inimese.