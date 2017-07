Kriisikohtumine tulekul: Itaalia ähvardas migrantide voolu ees sadamad sulgeda

Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia siseministrid plaanivad Pariisis erakorraliselt kohtuda, kuna Itaalia on ähvardanud Liibüast saabuva pagulastevoolu tõrjumiseks oma sadamad sulgeda.

Itaalia valitsus on nõudnud teistelt Euroopa Liidu riikidelt abi ja tegutsemist, kuna vaid viimase paari nädalaga on riiki juurde saabunud ligikaudu 12 000 põgenikku. Kokku on Itaalia sadamatesse alates 2014. aastast jõudnud 500 000 migranti.

"Meie silmade ees avaneb tragöödia. See ei saa olla ainult Itaalia probleem," ütles ÜRO põgenikeameti ülemvolinik Filippo Grandi.

Grandi sõnul on alates aasta algusest Itaaliasse merd mööda jõudnud 83 650 põgenikku, mis on 20 protsenti rohkem kui 2016. aastal samal perioodil. Hinnatakse, et sel aastal on Vahemerel elu kaotanud 2030 põgenikku.