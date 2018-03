Kremli pressiesindaja tütar kaebas igapäevase küberkiusamise üle

Venemaa presidendi Vladimir Putini pressisekretäri Dmitri Peskovi tütar Jelizaveta Peskova kaebas igapäevase küberkiusamise üle, sest teda peetakse „kellegi arvates poliitilises süsteemis osalevaks isikuks”.

Peskova avaldus loeti ette riigiduuma juures asuva infoühiskonna ja meedia ekspertnõukogu kolmapäeval toimunud istungil, teatas Facebookis nõukogu liige Vadim Manukjan, vahendab telekanal Dožd.

„Igapäevase küberkiusamise tagajärjel saavad solvangute ja mõnitamise osaliseks minu vaimsed võimed, minu väidetav eluviis, minu välimus ja minu lähedased,” öeldakse Peskova avalduses. Tema sõnul tundis ta alguses selle tõttu segadust ja solvumist, hiljem viha kõigi inimeste vastu ning siis põletavat soovi tõestada inimestele vastupidist.

Peskova märkis, et mõistis, et teda ei kiusata taga kui isiksust, vaid kui persooni, kes kellegi arvates osaleb poliitilises süsteemis. Peskova kinnitas, et tema ja tema blogi ei ole poliitikaga seotud.

„Ma olen veendunud, et uute piiravate müüride püstitamisega küberruumis olukorda ei muuda. Inimeste elukvaliteedi tõstmine ja selle tulemusena üldise kultuuritaseme tõus on ainus võimalik lahendus kõigile probleemidele,” ütleb Peskova oma avalduses.

Suvel töötas Peskova ettevõtjate äripatriotismi arendamise assotsiatsiooni Avanti presidendi Rahman Jansukovi nõunikuna. Töö asjus käis ta Groznõis ja Sevastopoli laevaremonditehases Južnõi. Peskova lahkus Avantist augusti lõpus.

Peskoval on konto Instagramis ja tema postitused pälvivad pidevalt meedia tähelepanu.

Eelmise suve alguses pani Peskova Instagrami üles enda foto, millel ta istub troonil. Sinna juurde kirjutas ta: „Ma olen Peskova, Jelizaveta Dmitrijevna, riigi peamise miljardäri ja varga, riigipea pressisekretäri tütar.”

Eelmise aasta septembris kustutas Peskova konto Instagramis, kuid taastas selle kuu aja pärast.

12. septembril avaldas Peskova kolumni ajakirja Forbes Vene väljaandes interneti kaudu õppimise võimaluste kohta. Pärast seda kirjutas meediakonsultant ja ettevõtte Silamedia juht Oksana Silantjeva Facebookis, et presidendi pressisekretäri tütre artiklis on avastatud plagiaat. Toimetus kustutas artikli, kuid veidi aja pärast ilmus see uuesti koos viidetega tsiteeritud publikatsioonidele.