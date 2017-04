Kremli pressiesindaja tunnistas, et tal puudub kvalifikatsioon küsimusele Tšetšeenia homode kohta vastamiseks

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et Kremlil ei ole usaldusväärset informatsiooni homoseksuaalsete meeste väidetava tagakiusamise kohta Tšetšeenias.

„Me ei tea, kui palju see informatsioon tegelikkusele vastab. Kindlasti, on publikatsioone ja siseasjade organid kontrollivad seda,“ ütles Peskov esmaspäeval ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Ma ei ole ebatraditsioonilise orientatsiooni valdkonnas suur spetsialist ega saa teie küsimusele kvalifitseeritult vastata,“ lisas Peskov.

Veel teatas Peskov, et tal ei ole informatsiooni, kas on alustatud kriminaaljuurdlust meedias teadete kohta homoseksuaalse meeste tagakiusamisest.

„Me ei oma sellist informatsiooni ja see ei ole Kremli eelisõigus. Kui on olnud mingit tegevust õiguskaitseorganite poolt, mis mingite kodanike arvates panid toime mingisuguseid rikkumisi, siis võivad need kodanikud kasutada oma õigust, esitada vastavad kaebused, pöörduda kohtusse. Loomulikult, sel juhul, kui kodanikel on mingid etteheited ja kaebused, pöörduvad nad vastavate organite poole,“ ütles Peskov.