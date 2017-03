Kremli esindaja CNN-ile: hüsteeria Ameerikas teeb palju kahju kahepoolsetele suhetele

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles CNN-ile, et suhteid Venemaa ja USA vahel kahjustab „hüsteeria ametlikus Washingtonis ja Ameerika meedias“.

Peskov kinnitas intervjuus, et süüdistused, mille järgi häkkis Venemaa USA institutsioone, on valed, ning on ülim aeg, et keegi USA-s mõtleks: „Kas me oleme nii nõrgad, et mõni riik võib sekkuda meie siseasjadesse ja mõjutada meie valimissüsteemi?“

„See on ettekujutamatu ja keegi peab ütlema, et kõik see ei ole tõsi. Me peame olema kained, tulgem mõistusele,“ ütles Peskov.

„Meil ei ole vähimatki kavatsust sekkuda,“ lausus Peskov. „Ainus asi, mida ma võin teile rääkida, on see, et kogu see hüsteeria ja avalik arvamus, hüsteeria ametlikus Washingtonis ja hüsteeria Ameerika meedias, see teeb palju kahju meie kahepoolsete suhete tulevikule."

Peskovi sõnul on USA ülemaailmne tegija number üks ning Venemaa tahab suhteid stabiilse valitsusega.

„Meie jaoks, me oleme huvitatud ettearvatava partneri omamisest, ettearvatavast vastaspoolest dialoogiks,“ ütles Peskov. „Ja praegu, kui meil kahjuks ei ole mugavat keskkonda dialoogi jaoks, on sellest loomulikult väga kahju.“

Peskovi sõnul on ta pettunud, et Venemaast on saanud USA-s selline poliitiline teema.

„Meil on tõesti kahju olukorra pärast, millega me praegu silmitsi seisame. See on emotsionaalne äärmuslus, püüe teha Venemaast mürgine riik, teha Venemaa suursaadikust mürgine suursaadik,“ sõnas Peskov.

„Ärgem mõelgem ühe päeva, ühe kuu või isegi ühe aasta kategooriates. Olgem veidi laiema vaatega. Olgem vähemalt nagu meie Hiina sõbrad. Nad mõtlevad kümnetest aastatest, sadadest aastatest, nii et vältimatult meie suhted normaliseeruvad,“ ütles Peskov.