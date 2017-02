Kreml: Venemaa ja USA kaotavad probleemid lahendamata jättes aega

Moskva ja Washington kaotavad aega, jättes pööramata tähelepanu probleemidele, millest ei suuda üksi üle saada, teatas Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov.

„Me loodame sellele, et varem või hiljem algab Washingtoniga normaalsete asjalike suhete arendamise protsess ja antud hetkel orienteerume me sellele,“ ütles Peskov TASS-i vahendusel. „Probleeme on väga palju ja me kaotame aega, jättes need probleemid lahendamata.“

Peskov selgitas, et paljud neist probleemidest on sellise iseloomuga, mida ei suuda üksi lahendada ei USA ega Venemaa.

Peskov ei kommenteerinud teateid selle kohta, et demokraatide esindajad USA senatis kavatsevad moodustada komisjoni USA presidendi Donald Trumpi lähikonna ja Vene luure võimalike kontaktide uurimiseks.

„Ma ei ole selliseid avaldusi kuulnud. See on absoluutselt siseasi, meil ei ole siin vaja sellele kuidagi hinnangut anda,“ ütles Peskov.