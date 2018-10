Kreml: Venemaa ei ründa kunagi kedagi esimesena, Putini jutt paradiisist oli allegooria

„Seal ei olnud põhiliselt juttu mitte paradiisist ega sellest, kes kuhu satub, vaid jutt käis sellest – ja see on peamine ja selle lasid paljud kõrvust mööda – et doktriini tasemel ei jäta Venemaa omale õigust preventiivseks löögiks. See tähendab, et meil ei ole doktriinis õigust esimesele löögile fikseeritud, me ei leia, et meil oleks õigust anda esimesena löök,” ütles Peskov. Ta tuletas meelde, et Venemaa leiab, et tal on õigus kasutada tuumarelva ainult juhul, kui teda rünnatakse seda relva kasutades või kui teda rünnatakse nii, et riigi kui sellise olemasolu on ohus.

„See tähendab, et me ei ründa kunagi kedagi esimesena, vaat mida ütles president. Aga kui meid rünnatakse, vaat siis satuvad kõik kes põrgusse, kes paradiisi ja nii edasi. Vaat mis oli peamine, siin on väga tähtis seda mõista, ülejäänu on kõik allegooria,” lausus Peskov.

Putin rääkis neljapäeval Sotšis muu hulgas sellest, et kui Venemaale antakse löök, hävitatakse agressor vastulöögiga. „Aga meie, agressiooni ohvrid, meie kui märtrid satume paradiisi, aga nemad lihtsalt kärvavad, sest isegi ei jõua kahetseda,” hoiatas Putin.