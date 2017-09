Kreml: Venemaa ei loobu „rahvavabariikide“ toetamisest, aga käib ressursside ümberjaotamine

Dmitri Peskov Foto: Sergei Gunejev, Sputnik

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatas ajakirjanikele, et käimas on vahendite ümberjaotamine, kuid see ei tähenda mingite finantseerimissuundade kärpimist. Nii vastas Peskov küsimusele Moskva plaanide kohta loobuda humanitaarabi andmisest niinimetatud Donetski ja Luganski rahvavabariikidele.