Kreml: väljamõeldised Vene jälje kohta Voronenkovi mõrva juures on absurdsed

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov vastas Ukraina võimude süüdistustele Venemaa osaluses riigiduuma endise liikme Deniss Voronenkovi mõrvas Kiievi kesklinnas.

„Me leiame, et igasugused väljamõeldised, mis juba kõlavad kurikuulsa Vene jälje kohta, on absurdsed,“ ütles Peskov RIA Novosti vahendusel.

Peskov lisas, et Voronenkovi mõrv räägib sellest, et Ukraina pool ei suutnud tema julgeolekut tagada. Peskovi sõnul loodab Moskva, et kõik kuriteo osalised selgitatakse välja.