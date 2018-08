Kreml: USA uute sanktsioonide sidumine Salisbury juhtumiga on vastuvõetamatu

„Me peame kategooriliselt vastuvõetamatuks uute piirangute sidumist, mida me peame endiselt ebaseaduslikeks, „Salisbury juhtumiga”,” rõhutas Peskov. „Me lükkame veel kord kõige otsustavamalt tagasi igasugused süüdistused Vene riigi võimaliku osaluse kontekstis selles, mis juhtus Salisburys. Sellest ei saa juttugi olla.”

Peskovi sõnul ei saa juttugi olla sellest, et Venemaal oleks mingi seos keemiarelvade kasutamisega.

„Lisaks sellele, ei saa me isegi ühemõtteliselt rääkida sellest, mida ja kuidas Suurbritannias kasutati, ega ole meil mingit informatsiooni ega vastust meie ettepanekule Briti poolele uurida ühiselt seda intsidenti, mis kutsub esile meie tõsise rahutuse,” ütles Peskov.

„Sellised piirangud nagu ka need, mis on kehtestatud Ameerika poole poolt varem, on meie arusaamise ja meie veendumuse järgi absoluutselt ebaseaduslikud ega vasta rahvusvahelisele õigusele,” lisas Peskov.

Veel märkis Peskov, et Washingtoni otsus uute sanktsioonide kohta Moskva vastu läheb lahku konstruktiivsest õhkkonnast, milles toimus kahe riigi liidrite, Vladimir Putini ja Donald Trumpi tippkohtumine Helsingis.

Seotud lood: USA kehtestab Venemaale Skripalide mürgitamise eest uued sanktsioonid

„Loomulikult on sellised Ameerika poole vastu võetud otsused absoluutselt ebasõbralikud ja vaevalt saab neid kuidagi seostada selle keerulise, aga konstruktiivse õhkkonnaga, mis oli kahe presidendi viimasel kohtumisel,” rõhutas Peskov.

Peskovi sõnul peab Kreml enneaegseks rääkida sellest, milliseid meetmeid võtab tarvitusele Moskva vastuseks USA uutele sanktsioonidele.

Peskov teatas, et Venemaa säilitab finantssüsteemi USA ettearvamatuse foonil „vajalikus seisundis”.