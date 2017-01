Kreml: USA uued sanktsioonid on käsitsi suhete halvendamine

USA uued Venemaa-vastased sanktsioonid on katse välistada dialoog ja kahjustada riikide vahelisi suhteid, teatas Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov.

„Need on täiendavad sammud meie suhete selliseks, teate, käsitsi halvendamiseks,“ ütles Peskov ajakirjanikele, vahendab RIA Novosti.

Peskov lisas, et USA presidendi Barack Obama poliitika on USA siseasi, kuid Moskva peab kahetsusväärseks, et Washington teeb järjekordseid katseid suhted ära rikkuda. Lisaks sellele tuletas Kremli esindaja meelde, et Venemaa ei ole muutnud oma seisukohta ja on valmis dialoogiks, vaatamata Ameerika praeguse administratsiooni sanktsioonidele.

„Me oleme veendunud, et see ei vasta ei meie huvidele ega Washingtoni huvidele. Ja meil on kahju, et nii on juhtunud. Samas loodame me endiselt, et nii või teisiti õnnestub perspektiivis minna meie suhete arendamisel Ameerikaga positiivsemale trajektoorile,“ märkis Peskov.

Võimalike vastusanktsioonide kohta ei osanud Peskov praegu midagi öelda.