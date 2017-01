Kreml: USA sõdurid Poolas on Venemaale ohuks

Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov kritiseeris neljapäeval USA sõdurite paigutamist Poolasse.

Peskov ütles, et Venemaa näeb neljapäeval Poolasse jõudnud USA sõdurite kohaletoomises enda jaoks ohtu.

"Need sammud kahjustavad meie huve, meie julgeolekut," ütles Peskov. "Seda enam, et tegu on kolmanda riigiga, mis laiendab meie Euroopa piiridel oma sõjalist kohaolekut. See ei ole isegi Euroopa riik."

Samuti väljendas Peskov neljapäeval protesti USA välisministrikandidaadi Rex Tillersoni kolmapäevase kommentaari kohta, kus Tillerson tõdes, et Venemaa võttis Krimmi hõivamisega endale territooriumi, mis talle ei kuulu. "Kindlasti oleme sellise sõnastusega eri meelt ja pakume argumente enda seisukoha selgitamiseks," ütles Peskov.