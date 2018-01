Kreml: USA peab värskesse nimekirja kantud venemaalasi oma vaenlasteks

Niinimetatud Kremli raporti avaldamine USA-s nõuab analüüsi, alles pärast seda võib teha mingeid järeldusi, teatas Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov, kes ka ise raportis avaldatud nimekirja kuulub.

„Kõige suurema tõenäosusega võin ma oletada, et küsimused selle nimekirja kohta antakse presidendile üle täna kohtumisel volitatud isikutega, mistõttu ei hakkaks ma praegu mingeid ulatuslikke kommentaare andma,” ütles Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Ees seisab selle publikatsiooni analüüsimine, just sellise maksimaalselt laialdase Venemaa juhtkonna kõrgetasemeliste liikmete mainimisega nimekirja avaldamise fakti analüüsimine, mis on küllaltki pretsedenditu,” lausus Peskov. „Alles pärast analüüsi saab ilmselt anda mingeid kokkuvõtteid ja jõuda mingitele järeldustele. Ma ei hakkaks antud juhul ette ruttama.”

Samas juhtis Peskov tähelepanu sellele, et USA-s niinimetatud Kremli nimekirja kantud venemaalasi nimetatakse de facto USA vaenlasteks. „Kui te loete selle dokumendi teksti ja pealkirja, siis kõike seda tehakse vastavalt USA vaenlastele vastutegevuse seadusele,” ütles Peskov, lisades, et just see on lähenemisviis ja avaldus.

Peskovi sõnul on ta ükskõikne tema enda nimekirja kandmise suhtes. „Mis puudutab minu nime, siis seal on kõigi nimed. Siin pole millestki rääkida,” ütles Peskov.

USA rahandusministeeriumi avaldatud Kremli nimekirjas on 210 inimest: Venemaa valitsuse juhid, suuremate ettevõtete juhid, parlamendi mõlema koja spiikrid ja kõrged ametnikud.