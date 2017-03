Kreml: Ukraina peab järgima reegleid ja Vene laulja Eurovisioni lauluvõistlusele lubama

2017. aasta Eurovisioni lauluvõistluse korraldajamaa Ukraina on kohustatud järgima muusikalise konkursi läbiviimise reegleid, teatas Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov esmaspäeval.

Kremli ametlik esindaja kommenteeris nii olukorda Venemaa esindajaks lauluvõistlusel valitud Julia Samoilova ümber, keda Kiievi võimud ei pruugi riiki sisse lubada tema reiside tõttu Krimmi, vahendab Lenta.ru.

„Krimmis on käinud kõik, praktiliselt ilmselt ei ole inimesi, kes pole Krimmis käinud. Seda esiteks. Teiseks – see on ikkagi rahvusvaheline konkurss ja konkursi korraldajamaa peab ilmselt järgima neid reegleid, mille järgi see konkurss läbi viiakse,“ ütles Peskov.

Peskov lisas, et peab absoluutselt lubamatuks konkursi mingisugust politiseerimist.