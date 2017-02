Kreml: Trumpi rahvusliku julgeoleku nõuniku tagasiastumine ei ole meie asi

Kreml ei kommenteeri USA presidendi Donald Trumpi rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni tagasiastumist ja peab seda USA siseasjaks.

„Me ei tahaks seda mingil moel kommenteerida, see on ameeriklaste siseasi. See on Trumpi administratsiooni siseasi. See ei ole meie asi,“ ütles Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov Interfaxi vahendusel.

Flynn astus tagasi kohaliku aja järgi esmaspäeva õhtul seoses kahtlustustega, et enne Trumpi ametisse astumist arutas ta Venemaa suursaadikuga Washingtonis Sergei Kisljakiga Venemaa-vastaste sanktsioonide küsimust.