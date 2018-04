Kreml: Trump kutsus Putini Valgesse Majja külla

Vene presidendi abi Juri Ušakov ütles täna, et USA president Donald Trump tegi viimases telefonikõnes Vladimir Putinile ettepaneku tulla Washingtoni visiidile ja külastada teda Valges Majas.

Trump olevat teinud ettepaneku 20. märtsil toimunud telefonikõne käigus. Ušakov märkis, et kohtumise detaile pole siiski arutatud ja mingeid ettevalmistusi selle toimumiseks pole tehtud. Ta lisas, et ehkki vestlus oli konstruktiivne ja asjalik, toimus pärast seda kahepoolsetes suhetes järjekordne tagasilöök ja vastastikune diplomaatide väljasaatmine.

"Viimaste arengute valguses oleks keeruline tippkohtumist arutada," tõdes Ušakov. "Sellisteks aruteludeks pole olnud aega ega ka kedagi, kes neis osaleks."

Ušakov lisas, et Venemaa peab kahe liidri võimalikku kohtumist mõlemale riigile ja kogu maailmale kasulikuks sammuks. "Tahaksime uskuda, et sellist kohtumist hakatakse ette valmistama," ütles Ušakov. "Samuti tahaksime loota, et ameeriklased lõpetavad alusetutele väidetele tuginenud sammude astumise."