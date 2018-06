Kreml: Trump ja Putin võivad kohtuda Viinis

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles laupäval, et Viin on üks võimalikke paiku, kus Venemaa president Vladimir Putin ja USA president Donald Trump võiks kohtuda.

Alles eelmisel kuul ütles Putin, et Trumpi välja käidud idee kohtumiseks ei sobi hetkel ja sellega on teatud probleeme, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Trump ütles märtsis, et kaks riigijuhti saavad peatselt kokku, kuid seejärel toimus juba niigi kehvade suhtete halvenemine Washingtoni ja Moksva vahel seoses Süüria konflikti ja endise Vene spiooni Sergei Skriplai mürgitamisega.

Kuid sel nädalal tuli avalikkusele üllatusena, kui Trump tunnistas, et ta kõneleb Putiniga tihti telefonitsi. Reedel tegi ta suisa ootamatult ettepaneku, et Venemaa tuleks võtta tagasi juhtivate tööstusriikide ühendusse, moodustades uuesti G8, ja president Putin omakorda kiitis usutluses Vene telekanalile, kui hea kuulaja ja argumenteerija Trump on.