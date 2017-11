Kreml: Trump ja Putin kohtuvad homme Vietnamis

Kreml teatas täna hommikul, et homme toimub Vene presidendi Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumine.

Mõlemad riigijuhid viibivad Vietnamis, kus toimub Aasia ja Vaikse Ookeani majanduskoostöö organisatsiooni (APEC) liidrite kohtumine. Vene valitsus ütles eile, et kohtumist peetakse väga tõenäoliseks, täna hommikul täpsustas Kreml, et riigipeade vestlus toimub ilmselt reedel.

Trump andis eelmisel nädalal Fox Newsile mõista, et plaanib Putiniga Aasia ringreisi raames kohtuda. "Putin on väga oluline, sest nad saavad meid aidata Põhja-Koreaga," ütles Trump 3. novembril Fox Newsile. "Nad saavad meid aidata Süüriaga. Me peame rääkima Ukrainast."

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles eile, et plaanib APEC-i raames vestelda ka USA välisministri Rex Tillersoniga, et arutada Põhja-Korea, Süüria, Iraagi ja Ukraina küsimusi.